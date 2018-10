Gli negano soldi per la droga: brucia l'auto dei genitori In manette un 35enne, ha dato fuoco anche alla legnaia

I carabinieri della Stazione di Mignano Montelungo, nel casertano, nel corso della tarda serata di ieri, in San Pietro Infine in provincia di Caserta, hanno tratto in arresto uomo, un 35enne del posto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, i militari dell’Arma, sono intervenuti presso l’abitazione paterna dell'arrestato che, dopo una violenta lite con i genitori, scaturita dal rifiuto di consegnargli una somma di denaro presumibilmente necessaria all’acquisto di sostanze stupefacenti, aveva incendiato l’autovettura DR5 di proprietà della sorella e la legnaia lì presente, allontanandosi. Rintracciato dopo circa un’ora l'uomo, alla presenza dei militari, ha strattonato e spintonato il padre minacciandolo anche di morte. Nella circostanza ha anche opposto energica resistenza nei confronti dei militari che lo hanno tratto in arresto. L’incendio, che ha danneggiato la vettura e la legnaia ivi presente, è stato domato dai vigili del fuoco di Teano (Ce) intervenuti sul posto. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.