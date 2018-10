Accoltellò la prof in classe: torna libero il 17enne Si occuperà di volontariato e continuerà a studiare

Aveva fatto scalpore in tutta Italia il caso del 17enne che a Santa Maria a Vico aveva accoltellato la sua professoressa dopo aver rifiutato un'interrogazione, sfregiandola al volto. Il ragazzo, studente dell'Istituto Bachelet – Majorana aveva colpito la docente di Montesarchio Franca Di Blasio, che subito dopo lo aveva perdonato. Anche il ragazzo si era subito pentito del gesto compiuto, spiegando di vivere una situazione di profondo nervosismo a causa della brutta malattia patita da sua nonna. Nei giorni successivi erano arrivate anche le scuse dei suoi genitori, ma il ragazzo poi era stato escluso dallo scrutinio finale dopo la decisione del collegio dei docenti. La prof invece era stata ricevuta anche dal premier Gentiloni. Oggi il dicisassettenne è stato liberato dopo otto mesi: il gip ha accolto l'istanza presentata dai mesi scorsi dall'avvocato del ragazzo ed ha stabilito un anno di messa in prima durante il quale il ragazzo continuerà a studiare e si occuperà di volontariato. Tuttavia il diciassettenne ritornerà in aula soltanto nel 2019. Per quanto attiene la messa in prova e le attività scelte dal ragazzo da quanto trapela la scelta sarebbe ricaduta sull'assistenza agli anziani.