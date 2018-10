Violenta aggressione in centro: coppia presa a bastonate Ignoti i motivi del pestaggio

Ancora un episodio violento nella notte del week end in provincia di Caserta. Nella serata di ieri infatti una coppia che passeggiava in centro, a pochi passi dalla sede del Municipio di Santa Maria La Fossa è stata vittima di una violenta aggressione a bastonate. Dopo l’aggressione i due hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Grazzanise, che sono prontamente arrivati sul posto e stanno lavorando per provare a chiarire i dettagli del pestaggio. Stando alle prime ricostruzioni alcune persone, che per ora sono ancora ignote, hanno aggredito prima la donna e poi l’uomo che lo accompagnava, non si conoscono i motivi che hanno portato la banda ad aggredire i due a bastonate, ma è probabile che alla base ci siano dissapori di natura personale. Fulmineo il blitz, con i malintenzionati che si sono avventati sui due, colpendoli con diverse bastonate per poi scappare nelle strade circostanti facendo perdere subito le loro tracce. Alla coppia vittima del pestaggio non è restata altra scelta che chiamare i carabinieri che sono arrivati sul posto, hanno acoltato la versione dei fatti della coppia e poi sono stati accompagnati al pronto soccorso per farsi medicare le ferite rimediate.