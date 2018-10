5 chili di droga in un'intercapedine: blitz dei carabinieri Quattro chili di eroina e quasi un chilo di coca per 1,5 milioni di euro

Quasi quattro chili di eroina e circa 800 grammi di cocaina, per un valore al dettaglio di oltre 1,5 milioni di euro, oltre a 10mila euro in contanti, sono stati sequestrati dai carabinieri a Mondragone (Caserta) nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un 52enne. Il blitz e' stato realizzato dai militari della compagnia di Sessa Aurunca con il supporto dei carabinieri del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). La droga, destinata a "inondare" il mercato del Casertano, e' stata rinvenuta dietro un muro all'interno dell'intercapedine di un tramezzo del balcone del pusher che, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga ma e' stato bloccato e portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere