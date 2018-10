Schiacciato da un albero: muore taglialegna Inutili i soccorsi: per il 34enne non c'è stato nulla da fare

Tragedia questa mattina a Conca della Campania, in provincia di Caserta. Un uomo di 34anni infatti, Luigi Ricci, è morto mentre era al lavoro nei boschi, come di consueto, travolto da un albero. Il trentaquattrenene, che stava lavorando come taglialegna in località Cesima, è stato schiacciato sotto il peso dell'albero. Non sono ancora chiari i dettagli riguardanti l'incidente. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi, ma i sanitari nonostante la celerità non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Spetta alla Procura ora la decisione relativa all'autopsia sul corpo del giovane per chiarire le cause della morte.