Tragedia in centro: 29enne travolto e ucciso da un auto Era a passeggiare con il suo cane quando un auto fuori controllo lo ha centrato in pieno

Tragedia a Santa Maria a Vico dove un 29enne ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il ragazzo, giovane avvocato, stava passeggiando nella tarda serata di ieri sulla via Appia, a Santa Maria a Vico, assieme al suo cane. Secondo le prime ricostruzioni un auto di grossa cilindrata proveniente da Arienzo sarebbe partita a grossa velocità dopo il verde del semaforo, tanto da perdere il controllo finendo fuori strada e centrando in pieno il giovane che passeggiava col suo cane, finendo poi la sua corsa contro il cancello di una casa. Le quattro persone a bordo dell'auto, andata completamente distrutta nello scontro sono rimaste ferite, mentre per il 29enne non c'è stato nulla da fare, è morto pochi secondi dopo il violento impatto. Gravi le condizioni di uno dei passeggeri, mentre il conducente gli altri due passeggeri hanno rimediato solo ferite superficiali: tutti e quattro sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale per ricevere le cure del caso.

Denunciato il conducente dell'automobile.