Si filmano mentre prendono a pugni ignari passanti La moda del knockout game arriva anche in città, ad opera di alcune ragazzine

Colpiscono con un pugno in volto o alla testa un ignaro passante mentre qualcuno filma la “prodezza” per poi mostrarla. E' la moda imbecille del knockout game, che già ha visto diversi episodi tra Roma e Milano e in altre città del nord Italia ed ora sembra essere arrivata anche a Caserta. Il “gioco”, nato negli Stati Uniti, ha anche provocato diverse vittime.

La vittima è infatti un ragazzo di 20anni, colpito senza alcuna ragione con un forte pugno da dietro che gli è arrivato sulla nuca.

E' accaduto nella serata di ieri in pieno centro, nella zona dei portici di via Roma: il ragazzo era in giro con altri due amici quando è stato colpito da un pugno, secondo il suo racconto e di chi ha assistito alla scena a colpire sarebbe stata una ragazza.

Infatti dopo l'aggressione i tre ragazzi sarebbero stati accerchiati da una banda tutta al femminile non potendo far altro che urlare per attirare l'attenzione dei passanti che hanno chiamato i vigili urbani: una pattuglia era infatti a poca distanza.

Le ragazzine a quel punto sono fuggite rapidamente facendo perdere le proprie tracce.