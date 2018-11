Mascherato da Halloween rapina un supermercato Portato via tutto l'incasso della giornata

Far passare una rapina inosservata ad Halloween? Basta travestirsi. Ha pensato così un bandito che nella serata di ieri, col volto coperto da una maschera di un personaggio horror, intorno alle 20 è entrato in un supermercato tra Teverola e Carinaro portando via tutto l'incasso.

L'uomo brandiva una pistola ed era mascherato quando è entrato, ha fatto un blitz lampo nel supermercato ed è uscito all'esterno, dove un complice lo aspettava a bordo di uno scooter per fuggire e dileguarsi con il bottino.

Naturalmente avendo compiuto la rapina poco prima dell'orario di chiusura il bandito ha riemdiato un ricco bottino, ovvero l'intero incasso della giornata per il supermercato.

Scossi i dipendenti per l'accaduto e per essersi ritrovati sotto il tiro di una pistola. Per fortuna il blitz è stato fulmineo e nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato grosso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'esercvizio commerciale, ma ciò probabilmente non aiuterà ad identificare il rapinatore visto che la maschera di halloween indossata ne occultava completamente il volto