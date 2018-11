Tragedia sulle strade: terribile schianto, muore un 18enne Era in sella alla sua moto quando un'auto gli ha tagliato la strada

Ancora una tragedia sulle strade casertane, ancora una giovane vita spezzata in un una notte. Nella serata di ieri infatti un 18enne è morto sul colpo dopo un gravissimo incidente. Il ragazzo era a bordo della sua moto, una Honda Hornet 600, e procedeva sulla Statale 265 sannitica che collega Marcianise a Maddaloni. Era arrivato più o meno all'altezza del bingo quando un'automobile. Probabilmente per immettersi nel parcheggio del locale ha svoltato tagliandogli la strada. Tremendo il volo del ragazzo dopo l'impatto: ha fatto diversi metri prima di precipitare sull'asfalto violentemente, e nonostante indossasse il casco il colpo è stato violentissimo e il 18enne ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Maddaloni e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 18enne, originario di Capua ma molto conosciuto a Caserta per via del capoluogo. Probabile che venga disposta l'autopsia sul corpo del 18enne. Intanto il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente è attualmente indagato per omicidio colposo.