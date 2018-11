Tragedia nella notte: 26enne investito e ucciso La vittima è un ragazzo di origine bulgara. Il 24enne che l'ha investito era positivo a droga test

Ancora un incidente mortale nella notte lungo le strade della provincia di Caserta. A farne le spese un ragazzo di 26anni di nazionalità bulgara residente a Mondragone. L'incidente si è verificato nella notte lungo la provinciale nel territorio di Cancello Arnone tra Cappella Reale e Sant'Andrea del Pizzone. Il ragazzo è stato investito da una piccola utilitaria di fabbricazione straniera guidata da un ragazzo di 24 anni che si stava recando a Castel Volturno. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto il ragazzo che è stato investito e ucciso era a bordo strada poiché la macchina sulla quale viaggiava era rimasta in panne e stava cercando assieme ad alcuni amici di spingerla e spostarla da quella zona. A quel punto è sopraggiunta l'altra auto che lo ha investito in pieno uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondragone, i carabinieri della locale compagnia ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 26enne. Il conducente dell'altra auto è stato sottoposto all'alcol test e ai test antidroga e sarebbe risultato positivo a quest'ultimo, venendo tratto in arresto. Il 26enne di nazionalità bulgara invece lascia una moglie ed un figlio di pochi anni.