Operaio precipita da un'impalcatura: è grave Un fabbro di 35anni è precipitato mentre lavorava

Ancora un incidente sul lavoro nella provincia di Caserta. Un uomo di 35 anni, fabbro di professione che di solito lavora saltuariamente in una ditta di Maddaloni, ieri stava effettuando alcuni lavori in una casa di Castel Volturno, quando è precipitato da un'impalcatura posta ad una altezza elevata. L'uomo è stato subito soccorso da alcuni colleghi ed è stato poi trasportato d'urgenza in ambulanza alla Clinica Pineta Grande dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. Il ragazzo ha rimediato la rottura di alcune costole, un ematoma alla testa e l'asportazione della milza. Al momento si trova sotto intubato in ospedale e sotto stretto controllo del personale sanitario della struttura di Castel Volturno. Grande preoccupazione naturalmente tra i familiari per le condizioni del ragazzo che è sposato ed ha due figli e dunque si spera si possa riprendere al più presto dalle conseguenze della caduta. Sull'incidente in ogni caso indagano le forze dell'ordine di Castel Volturno e sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro.