Dramma in città: giù dal balcone, muore una donna La causa della caduta potrebbe essere un malore improvviso o un gesto estremo

Dramma nella serata di ieri a Caserta, tra via Caduti del lavoro e via Beneduce. Una donna di 66anni del posto è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, atterrando violentemente sull'asfalto, davanti ad un bar presente in zona. Dopo aver notato la caduta alcuni vicini hanno immediatamente contattato i soccorsi, che una volta arrivati sul posto con un ambulanza del 118 che hanno tentato di rianimarla ma inutilmente. Ancora ignoti i motivi della tragedia: tra le ipotesi degli inquirenti c'è quella del malore che avrebbe colpito la donna mentre era in balcone, che l'avrebbe fatta precipitare al suolo, oppure il gesto estremo e volontario. Quando sono arrivati sul posto gli uomini del servizio di emergenza del 118 la donna era ancora viva seppur in condizioni gravissime. I soccorritori hanno tentato di rianimarla e l'avevano caricata sulla barella per trasportarla in ospedale in ambulanza, ma la donna è spirata proprio mentre gli uomini del 118 stavano per caricarla sul mezzo di soccorso.