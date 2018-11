Ragazza aggredita e picchiata in strada da gruppo di giovani L'hanno presa a schiaffi ripetutamente fino a farla cadere per terra

Aggredita e picchiata nel giorno dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E' accaduto nella serata di ieri a Caserta, in pieno centro, nella zona della movida. La ragazza era all'esterno di un locale quando è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, che l'hanno presa a schiaffi fino a farla cadere a terra, nel panico generale. Subito sono stati contattati i sanitari del 118 che sono arrivati in ambulanza e hanno trasportato la giovane in ospedale, dov'è stata curata ed è stata ascoltata per chiarire i contorni del violento episodio. Non dovrebbero essere gravi le sue condizioni e al momento non si conoscono le motivazioni di un'aggressione tanto violenta, per giunta perpetrata ai danni di una ragazza.