Arbitro rischia linciaggio: salvato dai carabinieri Aveva diretto una gara di calcio a 5 e per un pelo è sfuggito ai tifosi inferociti

L'ha scampata per un pelo: sono dovuti intervenire i carabinieri per sottrarlo alla furia cieca di alcuni tifosi indemoniati. La vittima dell'episodio è un arbitro, scampato a un possibile linciaggio a Casagiove, dove il giovane fischietto era impegnato a dirigere un incontro di calcio a cinque nel Palazzetto dello Sport di Via Fortuna. Un incontro carico di tensione nonostante il rango e la posta in gioco non fossero tali da infiammare gli animi in maniera eccessiva. Alla fine della partita gli animi surriscaldati tuttavia non accennavano a sbollire e diversi tifosi erano inferociti nei confronti del direttore di gara. Per evitare colluttazioni il fischietto si è rifugiato negli spogliatoi, ma evidentemente i tifosi erano ancora inferociti e l'arbitro molto preoccupato per la sua incolumità non se l'è sentita di uscire da solo. Ha contattato i carabinieri che prontamente sono arrivati dalla locale stazione ed hanno provveduto a riportare la calma e far andar via il direttore di gara senza conseguenze spiacevoli.