Nell'alto casertano è caccia ai bracconieri Dieci richiami illegali per quaglie sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo forestale

Richiami acustici per uccelli sequestrati dai carabinieri Forestali. Nell'ambito di una campagna di controlli organizzati per prevenire e reprimere il bracconaggio. Verifiche che hanno interessato l'alto casertano e in particolare il corso del fiume Volturno nei comuni di Pratella, Presenzano, Baia e Latina e Vairano Patenora. In azione i militari delel Stazioni forestali di Vairano Patenora, Letino e Pietramelara.

Durante le verifiche i carabinieri hanno sequestrato 10 richiami acustici a funzionamento elettromagnetico che riproducevano il verso della quaglia. I dispositivi erano alimentati con batterie di auto e camion che avrebbero garantito una lunga autonomia di funzionamento nelle ore notturne azionati da timer.

Scopo dei bracconieri era quello di attrarre le quaglie nelle zone dove erano installati i fonofilo in modo tale che il mattino seguente sarebbero state abbattute durante l'orario di caccia.

I richiami acustici erano stati sistemati all’interno di strutture blindate, o su alti alberi per impedire che gli stessi potessero essere disattivati o sequestrati.