Truffa online 90 persone, arrestato 25enne Uso indebito di carte di credito: ha tratto un profitto di almeno 60mila euro

Arrestato in flagranza un 25enne di Napoli con le accuse di uso indebito di carte di credito e truffa continuata a danno di 90 persone.

A operare il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise, diretto dal Commissario Capo della Polizia Tommaso Vecchio, a seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, in collaborazione con il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli. Altre quattro persone sono state denunciate in concorso.

Dalle truffe l'uomo avrebbe tratto un profitto stimato intorno ai 60.000 euro. L'attivita' di polizia giudiziaria inizio' a settembre 2017 dopo che un molisano segnalo' di aver acquistato un computer versando 1.400 euro su una carta postepay senza mai ricevere la merce. Il 25enne usava carte postepay intestate a terze persone residente in tutta Italia, poi effettuava i prelievi presso Atm di uffici postali di Napoli e Caserta.

La strategia investigativa del personale della Polizia Postale, concordata con l'Autorita' Giudiziaria di Isernia titolare delle indagini, ha consentito di arrestare il giovane in flagranza. Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati mille euro, frutto di due finte vendite appena concluse, alcune sim-card, un personal computer, diverse carte postepay, uno smartphone.

L'Autorita' Giudiziaria di Napoli ha convalidato l'arresto, inviando gli atti all'Autorita' Giudiziaria di Isernia dove le indagini proseguiranno per materia e competenza territoriale.