Colto da malore: clochard aggredisce i sanitari del 118 L'uomo accusava il personale dell'ambulanza di avergli messo le mani addosso

Era stato colto da malore ma all'arrivo dei sanitari del 118 ha dato in escandescenze e li ha aggrediti. E' accaduto in centro a Caserta, in via De Martino, questa mattina. Un uomo, un clochard, era stato colto da malore e i passanti che lo conoscono, visto che l'uomo è solito frequentare quella zona, hanno chiamato i soccorsi preoccupati per le sue condizioni. Quando i sanitari del 118 sono arrivati ed hanno cominciato a prestargli le prime cure l'uomo ha dato in escandescenze, accusando il personale medico e paramedico di avergli messo le mani addosso. Ne è nata una bagarre, con l'uomo che continuava a dimenarsi e a inveire, tanto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Caserta, che hanno riportato la calma.