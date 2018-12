"Polacca di m." e la riempiono di botte in tre ai domiciliari Scena ripresa dalla telecamere di un bar: due uomini e una donna si avventarono sulla ragazza

I carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno sottoposto agli arresti domiciliari Marlana G. di 35 anni, Giacomo M. 38 anni e Remo D.A 58 anni. I tre sono ritenuti responsabili in concorso di un brutale pestaggio avvenuto all'interno di un bar a Teano, che aveva come vittima una giovane donna di nazionalita' polacca, che nella circostanza aveva riportato lesioni gravi. L'episodio e' stato ripreso in buona parte dalle telecamere del circuito di videosorveglianza installato all'interno del locale. Il gip ha anche ritenuto configurabile nel caso di specie l'aggravante della xenofobia (e in particolare dell'odio nazionale), avendo gli indagati aggredito la persona offesa proprio in ragione della sua nazionalita', come pure riferito dalla vittima e confermato da testimoni sentiti dagli inquirenti. La misura coercitiva e' stata applicata a conclusione di una rapida indagine, avviata a novembre subito dopo la denuncia del pestaggio.