Gasolio non conforme distrugge le auto: cittadini inferociti Preso d'assalto un distributore che avrebbe erogato carburante non conforme e dannoso per le auto

Automobilisti infuriati a Caserta: in massa si sono presentati a un distributore di benzina self service, in una frazione del capoluogo, chiedendo conto dei danni subiti dalle loro auto per via, a loro dire, del gasolio venduto lì.

Gasolio che secondo gli automobilisti sarebbe stato tutt'altro che conforme alle normative vigenti, tanto da causare danneggiamenti alle pompe delle auto o agli iniettori. Tesi supportata da numerosi meccanici della zona che hanno dovuto prestare la loro opera a vari automobilisti rimasti in panne. Alcuni tra questi, incrociandosi quando hanno portato le loro auto in assistenza, hanno cominciato a fare ipotesi sulle cause di quei danni: scoprendo di aver utilizzato quel distributore negli ultimi giorni.

Molti si sono anche rivolti ad un'associazione di consumatori, lo Sportello dei Diritti, per avviare un'azione legale collettiva e chiedere un risarcimento dei danni.