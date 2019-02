Pirata travolge ciclista ferendolo gravemente e scappa L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Ancora un ciclista investito da un pirata nel casertano. E’ avvenuto nei pressi della rotonda di Viale Carlo III. L’uomo era in sella alla sua bici quando un’automobile lo ha urtato, facendolo cadere rovinosamente, per poi darsi alla fuga senza lasciare traccia. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove gli sono state diagnosticate varie fratture ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ancora ricoverato nel noscomio casertano, in prognosi riservata.

In corso le indagini per rintracciare l’auomobilista, anche avvalendosi delle immagini delle telecamere presenti in zona.

