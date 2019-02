Carabiniere preso a martellate in strada Brutale aggressione dopo un incidente stradale

Carabiniere aggredito burtalmente dopo un banale incidente stradale. E’ accaduto a Caserta, in via Cilea: secondo le ricostruzioni due auto si sono toccate e quando i rispettivi conducenti sono scesi ne è nato un diverbio. A bordo di una delle auto coinvolte c’era un carabiniere, originario di Maddaloni, che è stato aggredito dal conducente dell’altra auto, un pregiudicato casertano, che ha tirato fuori un martello e ha iniziato a colpirlo. Immediatamente sono stati contatti i soccorsi ed il carabiniere è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trattenuto per ulteriori accertamenti.