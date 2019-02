Drammatico incidente: muore 29enne Schianto nella notte: il ragazzo è morto sul colpo

Una giovane vita spezzata. Un drammatico incidente è avvenuto questa notte su Viale Carlo III a Caserta, all’altezza della rotonda che conduce al Big Maxicinema di Marcianise. Un ragazzo di 29 anni, originario di Caserta, si è ribaltato mentre era a bordo della sua Alfa Romeo. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei medici giunti tempestivamente in ambulanza. Sul posto sono arrivato i carabinieri della Compagnia di Marcianise per i rilievi della dinamica dell’incidente. Mentre il corpo del giovane è stato trasportato all’ospedale di Caserta per l’esame autoptico. Il ragazzo era solo in auto.