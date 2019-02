Danni ambientali, giro di vite sulle officine Operazione dei carabinieri forestali in collaborazione con Arpac

Alcune officine meccaniche, che eludevano le normative ambientali con la gestione illecita di rifiuti speciali, sono state scoperte e sequestrate a Marcianise.

I militari appartenenti alla stazione carabinieri forestale di Marcianise, infatti, insieme a personale specializzato dell’Arpac del dipartimento provinciale di Caserta, hanno effettuato accertamenti presso due officine meccaniche, con l'obiettivo di verificare il rispetto della normativa ambientale, la regolare iscrizione nel registro speciale delle imprese artigiane, nonché il corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e iul possesso degli atti autorizzativi necessari allo svolgimento dell’attività specifica.

Nel corso dei controlli, nella prima delle due attività è stato rinvenuto un deposito incontrollato del volume di circa 20 metri cubi di pneumatici fuori uso che non potevano essere prodotti dalla specifica attività autorizzata; inoltre, è emerso che veniva esercitata attività di saldatura senza la prescritta autorizzazione nei riguardi delle emissioni in atmosfera.

Nella seconda officina, invece, i militari dell’Arma hanno ritrovato uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni liquide. Anche in questo caso veniva esercitata l’attività di saldatura senza la prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera. I proprietari delle officine sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali e violazione in materia di emissioni in atmosfera.