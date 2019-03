Tragedia sulle strade nella notte: muore un 17enne Il ragazzo ha perso il controllo dello scooter cadendo sull'asfalto

Tragedia nella notte sulle strade della provincia di Caserta. Un ragazzo di 17anni, Carmine T. di San Cipriano D’Aversa, è morto nella notta dopo un’incidente stradale. Intorno all’una di notte il ragazzo era in sella al suo scooter quando per cause ancora da chiarire, nella zona del Conad di via Acquaro ha perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto, morendo sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dell’ambulanza della Croce Bianca: i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. Indagano i carabinieri per comprendere la dinamica dell’incidente: se il ragazzo abbia perso il controllo da solo o se abbia sbandato per evitare un’auto. Intanto è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte del 17enne.