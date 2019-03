Bimbo di un anno beve candeggina: trasportato in ospedale Ha scambiato probabilmente il contenuto del flacone per acqua

Grave incidente domestico a Grazzanise, in provincia di Caserta. Un bimbo di un anno, nella domenica del Carnevale, intorno alle undici del mattino forse approfittando di un attimo di distrazione dei familiari si è avvicinato al contenitore della candeggina e forse scambiandola per acqua ha avvicinato il contenuto alla bocca. Non è chiaro se il piccolo abbia ingerito qualche goccia dall'involucro o se abbia solo inalato la sostanza, fatto sta che i genitori preoccupati lo hanno immediatamente portato in ospedale, al pronto soccorso del Santobono di Napoli, specializzato nella cura dei più piccoli, dove i medici stanno valutando la sua situazione.