Operaio in Comune con la pistola minaccia il sindaco Pretendeva il pagamento di alcuni strumenti arretrati

Paura al comune di Valle di Maddaloni dove un uomo, netturbino di 21 anni si è recato in Municipio armato di pistola (a salve, si è scoperto poi) pretendendo di parlare con il primo cittadino Buzzo.

Una volta trovatosi di fronte il sindaco lo ha minacciato con la pistola pretendendo il pagamento di alcuni stipendi arretrati per la raccolta dei rifiuti. Il sindaco ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo e lo hanno trattenuto in caserma. Domani per il 21enne ci sarà il processo per direttissima in tribunale: è accusato di minaccia aggravata a pubblico ufficiale.