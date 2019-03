Ruba 800 chili di rame dalle Tav: arrestato In manette un rumeno di 28anni, i complici sono riusciti a fuggire

Stava rubando 800 chili di fili di rame direttamente dal deposito Tav di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. Quel rame gli avrebbe fruttato cinquemila euro e per questo l'uomo, Alex Ionut S., un 28enne rumeno, assieme a quattro persone aveva bucato il muro del deposito entrando e rubando il rame. Sono stati sorpresi però dai carabinieri, ma mentre i suoi quattro complici sono riusciti a fuggire, abbandonando lì l'auto, anch'essa rubata, e fuggendo a piedi nelle campagne circostanti, il 28enne è stato bloccato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca ed è stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.