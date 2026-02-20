Cesa: la giunta incarica legale per diffamazione via social "Così difendiamo onorabilità e immagine dell’amministrazione comunale"

La giunta comunale ha incaricato un legale per presentare una denuncia querela nei confronti di un cittadino che ha accostato, attraverso i social, l’amministrazione comunale alla camorra.

"Non consentiamo a nessuno - fa sapere il sindaco Enzo Guida - di operare simili affermazioni false. È risaputo da tutti quello che è l’impegno su taluni temi, in particolare sul riutilizzo dei beni confiscati.

Operare certi affermazioni, attraverso i social, concretizza il reato di diffamazione ed un danno di immagine per l’amministrazione comunale.

Non a caso martedì pomeriggio avremo a Cesa i rappresentanti della struttura commissariale per i beni confiscati, per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori del bene confiscato in via Cavour dove sta nascendo un centro antiviolenza.

Certi accostamenti - conclude il sindaco - sono estremamente lesivi dell’onorabilità, della correttezza, della reputazione e dell’immagine dell’Ente e dei soggetti istituzionali che operano per lo stesso. Agiremo nelle sedi opportune per la tutela dell’ente".