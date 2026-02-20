Cesa: la giunta incarica legale per diffamazione via social

"Così difendiamo onorabilità e immagine dell’amministrazione comunale"

cesa la giunta incarica legale per diffamazione via social

La giunta comunale ha deliberato un incarico legale per la difesa della onorabilità ed immagine dell’amministrazione comunale...

Cesa.  

La giunta comunale ha incaricato un legale per presentare una denuncia querela nei confronti di un cittadino che ha accostato, attraverso i social, l’amministrazione comunale alla camorra.

"Non consentiamo a nessuno - fa sapere il sindaco Enzo Guida - di operare simili affermazioni false. È risaputo da tutti quello che è l’impegno su taluni temi, in particolare sul riutilizzo dei beni confiscati.

Operare certi affermazioni, attraverso i social, concretizza il reato di diffamazione ed un danno di immagine per l’amministrazione comunale.

Non a caso martedì pomeriggio avremo a Cesa i rappresentanti della struttura commissariale per i beni confiscati, per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori del bene confiscato in via Cavour dove sta nascendo un centro antiviolenza.

Certi accostamenti - conclude il sindaco - sono estremamente lesivi dell’onorabilità, della correttezza, della reputazione e dell’immagine dell’Ente e dei soggetti istituzionali che operano per lo stesso. Agiremo nelle sedi opportune per la tutela dell’ente".

