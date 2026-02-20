Mondragone, allaccio abusivo alla rete elettrica: denunciato Nei guai amministratore di un locale

Controlli serrati sul territorio da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che, nella mattinata odierna, hanno denunciato il legale rappresentante di un esercizio commerciale per furto aggravato di energia elettrica.

L’accertamento è stato eseguito a seguito di un controllo d’iniziativa condotto dai militari della sezione radiomobile del nucleo operativo. L’ispezione, effettuata con il supporto di personale tecnico specializzato della E-Distribuzione S.p.A., ha consentito di appurare la presenza di un allaccio diretto e abusivo alla rete elettrica pubblica.

Secondo quanto emerso, l’impianto dell’esercizio sarebbe stato collegato alla rete di distribuzione bypassando il regolare sistema di misurazione dei consumi.

L’amministratore unico della società che gestisce l’attività commerciale, un uomo residente a Napoli, è stato quindi denunciato alla competente autorità giudiziaria, informata dalla sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone.