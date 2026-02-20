Maltrattamenti in famiglia: ordine di carcerazione per un 34enne

A Sessa Aurunca, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Bologna.
Il provvedimento riguarda un 34enne, originario del casertano e domiciliato a Sessa Aurunca. L’uomo deve espiare la pena di un anno e otto mesi di reclusione, a seguito di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2023 nel territorio bolognese ai danni dell’ex coniuge.
Rintracciato dai militari, il destinatario del provvedimento è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, al termine, accompagnato presso il proprio domicilio, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, informata dalla stazione carabinieri di Sessa Aurunca.