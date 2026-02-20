Simula suicidio e aggredisce i medici: arrestato Aveva dichiarato di aver ingerito farmaci in dose massiccia, ma controlli hanno dato esito negativo

Un uomo di 34 anni, originario di Maddaloni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Marcianise con le accuse di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni di personale sanitario.

La simulazione e l'aggressione in ospedale

L'uomo si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio. La vicenda è iniziata quando il 34enne ha richiesto l'intervento dei soccorsi, sostenendo di aver ingerito una massiccia dose di pillole nel tentativo di togliersi la vita. Trasportato in ambulanza all'ospedale di Marcianise, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno però confermato il suo buono stato di salute.

Alla notizia dell'esito negativo dei controlli, l'uomo ha dato in escandescenze: ha iniziato a insultare i medici e gli infermieri presenti, passando poi alle vie di fatto con minacce e aggressioni fisiche agli operatori.

La fuga e l'arresto

Approfittando del caos, il 34enne ha rimosso il braccialetto elettronico ed è riuscito a fuggire dalla struttura sanitaria. Gli agenti del Commissariato di Marcianise, allertati dal personale dell'ospedale, hanno fatto scattare immediatamente le ricerche, intercettandolo poco distante dal presidio medico.

Durante le fasi del fermo, l'uomo ha opposto resistenza colpendo i poliziotti. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 34enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.