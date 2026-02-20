"Dammi i gioielli e l'auto", poi le botte: 67enne irpino arrestato nel casertano L'uomo è accusato di maltrattamenti alla compagna: le violenze davanti alla figlia minorenne

Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Avellino, è stato arrestato ieri pomeriggio a Orta di Atella dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise. E' accusato di rapina, maltrattamenti in famiglia, minaccia e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei militari è scattato dopo un’aggressione avvenuta in mattinata ai danni della compagna convivente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe l’ultimo di una lunga serie di comportamenti violenti.

Il 67enne avrebbe picchiato la donna, costringendola con minacce a consegnargli i gioielli che indossava e appropriandosi della sua autovettura. La scena si sarebbe consumata anche davanti alla figlia minorenne della coppia.

L'uomo è stato rintracciato dai militari: durante la perquisizione personale e domiciliare, gli investigatori hanno trovato una pistola revolver replica Smith & Wesson, che secondo gli accertamenti sarebbe stata utilizzata più volte per intimidire la compagna. Rinvenuti anche circa 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 67enne irpino si trova ai domiciliari.