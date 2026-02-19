Casertana, contro il Picerno solita emergenza difensiva

Considerata la squalifica di Viscardi, resta un unico centrale di ruolo

casertana contro il picerno solita emergenza difensiva
Caserta.  

La Casertana intravede la luce, ma l’emergenza non è ancora alle spalle. Ieri Bacchetti e Butic sono tornati ad allenarsi al Pinto, svolgendo però solo lavoro differenziato. Con pochi giorni nelle gambe è difficile vederli titolari sabato contro il Picerno, ma potrebbero risultare utili a gara in corso. Per un pieno rientro si guarda alla sfida col Siracusa, quando torneranno anche Martino e Viscardi dalle squalifiche. Ancora ai box Rocchi, Vano ed Heinz, mentre Liotti resta fermo dopo la distorsione al ginocchio rimediata col Crotone. L’obiettivo è recuperare almeno Rocchi e Vano per inizio marzo o per il derby del Pinto con la Salernitana. Contro il Picerno, con Manuel Coppitelli squalificato, difesa in emergenza: Kontek unico centrale di ruolo, possibili adattamenti per Proia e Oukhadda. Davanti ancora attacco leggero, con Casarotto riferimento offensivo. I rossoblù cercano i tre punti per restare in scia al terzo posto.

Ultime Notizie