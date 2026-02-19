Casertana, contro il Picerno solita emergenza difensiva Considerata la squalifica di Viscardi, resta un unico centrale di ruolo

La Casertana intravede la luce, ma l’emergenza non è ancora alle spalle. Ieri Bacchetti e Butic sono tornati ad allenarsi al Pinto, svolgendo però solo lavoro differenziato. Con pochi giorni nelle gambe è difficile vederli titolari sabato contro il Picerno, ma potrebbero risultare utili a gara in corso. Per un pieno rientro si guarda alla sfida col Siracusa, quando torneranno anche Martino e Viscardi dalle squalifiche. Ancora ai box Rocchi, Vano ed Heinz, mentre Liotti resta fermo dopo la distorsione al ginocchio rimediata col Crotone. L’obiettivo è recuperare almeno Rocchi e Vano per inizio marzo o per il derby del Pinto con la Salernitana. Contro il Picerno, con Manuel Coppitelli squalificato, difesa in emergenza: Kontek unico centrale di ruolo, possibili adattamenti per Proia e Oukhadda. Davanti ancora attacco leggero, con Casarotto riferimento offensivo. I rossoblù cercano i tre punti per restare in scia al terzo posto.