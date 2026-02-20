Casertana, Cervera in vista del Picerno: "Vogliamo tornare alla vittoria" Le parole del vice di Coppitelli alla vigilia del match di campionato

In vista del match di domani tra Casertana e Picerno, a presentare il match in conferenza stampa è stato l'allenatore in seconda Cervera, al posto dello squalificato Coppitelli: "Dal punto di vista degli infortuni arrivano segnali parzialmente positivi: Butic è tornato ad allenarsi ma non sarà ancora disponibile, mentre Bacchetti rientrerà tra i convocati, rappresentando una risorsa importante sia dall’inizio sia a gara in corso. L’attenzione è stata concentrata anche sull’analisi dell’avversario, squadra organizzata e con un’identità di gioco ben definita. La sconfitta arrivata a Benevento soltanto nei minuti finali oltre il novantesimo conferma la solidità del gruppo. L’obiettivo sarà limitarne i punti di forza senza perdere di vista il percorso di crescita interno, mantenendo l’atteggiamento di sempre: scendere in campo per vincere. Rispetto alla gara d’andata, il bottino di punti è leggermente inferiore, ma le difficoltà incontrate sono state diverse. Nella prima parte di stagione era necessario trovare la giusta intesa; una volta raggiunta la completezza della rosa, i risultati sono arrivati. In questa fase, invece, il problema principale è stato rappresentato dai numerosi infortuni, con diversi recuperi ancora in corso. Nonostante ciò, chi è stato chiamato in causa ha sempre risposto con impegno e disponibilità".