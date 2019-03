Stupratore latitante catturato dopo 5 anni Era fuggito in Repubblica Dominicana dove gestiva una pizzeria

Era scappato in Repubblica Dominicana per evitare il carcere, ma la Polizia lo ha catturato. In manette è finito Salvatore B., casertano di 42anni, ricercato dal 2014 per una condanna a 8 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo in concorso, e lesioni personali. L'uomo, fuggito in Repubblica Dominicana, gestiva una pizzeria nella città di Santiago, ed è stato catturato per strada a Costanza, a 30 chilometri dalla città di Santo Domingo, e non ha opposto alcuna resistenza.