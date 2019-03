Trova il marito ucciso da un colpo di pistola E' accaduto a Trentola Ducenta: era riverso in terra in un lago di sangue

Trovato morto dalla moglie nella loro villetta di Trentola Ducenta. La vittima è un uomo di 45anni: la moglie rientrando a casa lo ha trovato riverso in terra in un lago di sangue, con una ferita d'arma da fuoco alla testa. La donna ha subito chiamato i soccorsi ma era ovvio che per l'uomo non ci fosse più nulla da fare. La prima ipotesi è quella di un gesto volontario, con l'uomo che ha deciso di togliersi la vita sparandosi un colpo alla testa.