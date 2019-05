Lutto a Made in Sud. Investito e ucciso negli Usa."Ciao Mauro" Una tragedia ha sconvolto il programma comico in onda su Rai Due

Aveva fatto a lungo parte del cast della trasmissione ‘Made in Sud’, a cui collaborava in qualità di fonico, poi aveva deciso di intraprendere un’esperienza negli Usa. E proprio oltre oceano ha trovato la morte in un drammatico incidente stradale. In tanti in queste ore, nel mondo dello spettacolo piangono la scomparsa di Mauro Signore, 35enne attore e tecnico dell’audio. Professionista apprezzato per eccezionali qualità umane e professionale è morto giovanissimo.

Ma serve tempo e sarà più chiara nelle prossime ore la dinamica della morte, avvenuta a fine aprile a Los Angeles del giovane di Santa Maria Capua Vetere.



È stato quel «ciao» pronunciato dai conduttori e dai presenti sul palco, in uno con la scritta sulla sua foto diffusa alla fine della puntata dello scorso 29 aprile, a tenere in tensione per parecchi giorni amici, colleghi e conoscenti di Mauro che stando a quanto diffuso da un cugino sul proprio profilo social-net - sarebbe morto a seguito di un incidente stradale nella città degli Angeli.



In queste ore, una sorella di Mauro e altre due persone di famiglia si trovano negli States per avviare le pratiche per portare la salma in Italia ma anche per accertare l'esatta dinamica dell'incidente in cui Signore ha perso la vita. Mauro, molto solare e appassionato di viaggi, si trovava in California per una vacanza, ospite di un amico. Ultimo di tre figli, tra cui una sorella che lavora al Nord abitava con la famiglia nel quartiere Sant'Andrea. A Santa Maria lo attendono tutti per dargli l'ultimo saluto.

Non è la prima volta che Made in Sud ricorda qualcuno che non c'è più: nel 2016 dopo una lunga malattia morì Massimo Borrelli, il comico dei "Duo X Duo" artista storico dello show partenopeo. E anche lì fu grande il dispiacere e al tempo stesso affettuosissimo il tributo di artisti e maestranze.