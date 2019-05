Minacciò ristoratore, pretendendo soldi e moto: arrestato Svolta nelle indagini a distanza di due anni dal grave episodio avvenuto nel casertano

Minacciò di morte il proprietario di un ristorante nel casertano, pretendendo soldi e moto. Per questo motivo, dopo serrate indagini, a distanza di due anni, i carabinieri di Caserta hanno arrestato un 43enne del luogo.

Era in compagnia di altre cinque persone tra cui minorenni, quando avvenne l'episodio. Dovrà ora rispondere di tentata estorsione e minacce.

Come se non bastasse, sia il titolare del ristorante, che la moglie ed il loro figlio sarebbero stati picchiati dall'uomo fino a provocare loro lesioni tanto da finire in ospedale. Tre ragazzini sono stati denunciati alla Procura dei minori del tribunale di Napoli. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, non si è affatto conclusa.