Resta in terapia intensiva la donna sbranata dai cani Indagata la nipote con l'accusa di lesioni gravissime

E' in condizioni gravissime all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno nel reparto di terapia intensiva, la donna di 82 anni sbranata da un branco di cani sul Litorale Domitio.

Indagata per lesioni gravissime la nipote dell'anziana. Per gli inquirenti, non avrebbe usato tutte le cautele e misure di sicurezza necessarie con i suoi cani, che mercoledì scorso hanno rischiato di uccidere la nonna e ferito per fortuna in maniera non grave tre vicini di casa, accorsi in aiuto.

Intanto proseguono i controlli in quell'area a Mondragone, più volte segnalata agli organi competenti, per la presenza dei pericolosi pitbull a quanto pare non registrati all’anagrafe canina, privi di un microchip e non opportunatamente recintati. Inchiesta che potrebbere coinvolgere anche altre persone.