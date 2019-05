Arrestato pusher con cocaina in casa super blindata Aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio market della droga

Ha cercato di disfarsi di 115 grammi di cocaina gettandoli dalla finestra ma è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri. Le manette sono scattate ai polsi di un 26enne residente a Caivano ma domiciliato ad Orta di Atella in provincia di Caserta.

Il giovane aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio market della droga, con tanto di telecamere di sorveglianza installate sui balconi

I militari hanno rinvenuto e sequestrato anche altri 90 grammi di sostanza e 15 dosi termosaldate per ulteriori 15 grammi. Rinvenuti 3.280 euro in banconote ritenute provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione e numerosi involucri in plastica per confezionare le dosi. Lo spacciatore è ora in carcere a Poggioreale in attesa dell'udienza per direttissima.