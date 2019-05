Blitz dei forestali, sequestrata una casetta in legno Ai raggi x l'area protetta Tramonte-San Paolo

Sequestrata una struttura in legno in corso di realizzazione su una platea in conglomerato cementizio armato. Carabinieri in azione in località Tramonte-San Paolo. Insieme ai militari della stazione forestale di Vairano Patenora, il responsabile del locale ufficio tecnico comunale. Evidenziata l'assenza del necessario permesso a costruire, in area peraltro inclusa tra i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.