Anziana trovata morta in casa: si indaga sulle cause Tragedia in pieno centro a Caserta

Nessuna notizia di lei da qualche giorno, non rispondeva al telefono e non era più uscita di casa, come osava fare frequentemente. Quando stamane sul posto, in via Sant'Agostino, pieno centro storico di Caserta, sono giunti i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, è stata fatta la triste scoperta. L'anziana è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione, per cause in corso di accertamento. A nulla è servito l'arrivo dei sanitari del 118. La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Sull'accaduto indaga la Polizia.