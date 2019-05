Esce dalla doccia e si ritrova i ladri in casa: bastonata Studentessa colpita alla testa a Maddaloni

E' ancora terrorizzata la 17enne colpita alla nuca con un bastone da due malviventi dopo averli sorpresi in casa, uscendo dal bagno.

E' successo in un appartamento di Maddaloni non molto distante dalla zona stadio. All'abbaiare del suo cane, la ragazza aveva subito intuito qualcosa di strano, poi uscita dal bagno, l'amara sorpresa.

Una storia che ha rischiato di finire in tragedia. I ladri avevano il volto coperto da un foulard colorato. Era sola in casa la 17enne al momento dell'accaduto. La studentessa, rimasta ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Maddaloni.

Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Indagini sono in corso per individuare i balordi, che potrebbero colpire ancora.