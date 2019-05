Avvocato casertano precipita da un ponte e muore Tragedia a Monteroduni nel Molise

Si indaga sulla tragica morte di un noto avvocato di Capriati A Volturno, piccolo comune del casertano. Il professionista, è precipitato da un ponte al confine con la provincia molisana, alla località Acqua Pace di Monteroduni. A nulla è servito l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ai soccorritori, giunti da Isernia non è rimasto altro che recuperare il corpo senza vita dell'uomo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda.