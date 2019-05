Scuole e comuni svaligiati: acciuffati i ladri Svolta nelle indagini condotte dai carabinieri

Due giovani di Somma Vesuviana sono stati sottoposti a divieto di dimora. Secondo gli inquirenti, sarebbero gli autori di una lunga serie di furti e danneggiamenti tra la provincia di Caserta, Salerno e Napoli.

Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il tribunale di Nocera Inferiore. Secondo i carabinieri della stazione di Airola che hanno condotto le indagini i due, di 23 e 38 anni, tra il 21 ed il 27 novembre avrebbero messo a segno vari colpi in più istituti scolastici.

Furti avvenuti in modo particolare a Bellona, Formicola, Liberi, Sant'Angelo in Formis. L'accusa è di furto aggravato in concorso e danneggiamento.