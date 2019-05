Ritrovato cadavere in un garage: è giallo La macabra scoperta alle spalle di un hotel a San Nicola La Strada

E' mistero sul ritrovamento del corpo di un uomo senza vita in un locale adibito a garage a San Nicola La Strada. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni operai. Sul posto e carabinieri e i vigili del fuoco. Si tratterebbe di una persona deceduta da alcuni giorni. Non è stata ancora identificata, in quanto non aveva addosso alcun documento. Il cadavere è stato portato all’istituto di medicina legale di Caserta su disposizione della magistratura, per i relativi esami medico legali.