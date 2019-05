Fuga in autostrada con la ferrari, senza pagare pedaggio Denunciata una coppia casertana diretta ad un matrimonio...

Noleggiano una fiammante ferrari per fare bella figura ad un matrimonio e passano al casello senza pagare il pedaggio.

E' successo alla barriera autostradale del Lisert, in direzione di Monfalcone. E' qui che la polizia ha fermato e sanzionato una coppia casertana.

L'uomo è stato multato per non aver pagato il pedaggio e la compagna, di 32 anni, madre di 11 figli, denunciata per aver violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

La donna è destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare, ma la misura era stata sospesa perché uno dei suoi 11 figli ha meno di un anno. Approfittando velocemente dell'uscita di un'altra vettura davanti a loro, i due hanno oltrepassato la barriera senza fermarsi.