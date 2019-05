Presunta pedofilia in Campania: sospeso un parroco Emanato un provvedimento disciplinare cautelativo

"A seguito della segnalazione pervenuta alla Diocesi di Aversa, in data 24 maggio 2019, da parte di alcuni fedeli della Parrocchia "S. Giorgio M." in Ducenta (Ce), che attribuiva al Parroco della stessa chiesa, Sac. Michele Mottola, atti configurabili come abuso su una persona di minore età, nei confronti dello stesso Sacerdote, in data 25 maggio 2019, è stato emanato un Provvedimento Disciplinare Cautelativo con l'immediata interdizione dalle funzioni di Parroco."

E' la nota diramata dalla diocesi di Aversa, in merito ad un presunto caso di pedofilia, che vedrebbe coinvolta una parrocchia del casertano.

"Nel contempo sono state avviate tutte le procedure previste dal Codice canonico per accertare la gravità delle responsabilità del Sacerdote e per assicurare ogni tutela alla persona di minore età coinvolta in questa situazione."

Fin qui la nota della diocesi. Sviluppi potrebbero aversi nelle prossime ore in merito a questa delicata vicenda che ha scosso non poco l'opinione pubblica e lo stesso clero.