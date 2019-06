Tragedia in pieno centro: muore dopo volo dal terzo piano La vittima è un anziano, si punta all'ipotesi del gesto estremo

Tragedia in pieno centro a Caserta dove un uomo, un anziano, è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di via Francesco Daniele, una traversa del corso Trieste. Sul posto una volante della polizia per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. Possibile si sia trattato di un gesto estremo. L’uomo è precipitato giù dal terzo piano finendo sul marciapiede sottostante. Inutile l’arrivo dei medici in ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Choc tra i vicini e i passanti che stavano cominciando ad affollare il centro.