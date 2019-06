Morì inseguendo un ladro: al brigadiere intitolata una strada Emanuele Reali morì nello scorso novembre, travolto da un treno mentre inseguiva un ladro

La Giunta Comunale di Caserta ha deliberato oggi di intitolare una strada al vice brigadiere dei carabineri Emanuele Reali, morto a novembre scorso investito da un treno mentre inseguiva un ladro. La Giunta, su proposta del sindaco Marino, ha deciso che a Reali sarà intitolata una delle nuove strade nell'area del Piano degli Insediamenti produttivi. Servirà anche l'autorizzazione del Prefetto secondo regolamento per le intitolazioni di strade a persone che non sono decedute da almeno 10 anni.

“L'obiettivo – ha dichiarato il sindaco Marino – è guidato dalla condivisione della forte volontà popolare originata dall'acaduto. L'altissimo senso del dovere e il sacrificio di Reali, che emozionarono tutta la città meritano che Caserta ricordi per sempre, attraverso la memoria della toponomastica, la sua figura e il suo valore”.